



Впервые: 12 женщин поступили в элитное боевое подразделение ЦАХАЛа

В пятницу, 24 марта, 12 женщин-военнослужащих успешно прошли отборочный тест на соответствие критериям для поступления в элитное инженерно-саперное подразделение Яалом.



По данным Армии обороны Израиля, это произошло впервые с момента открытия вакансии.



Испытания проходили в течение трех дней. В них принимала участие 21 женщина-военнослужащая. Тестирование было сосредоточено на различных сферах, включая технические и физические способности.



Прошедшие отбор 12 девушек в воскресенье начнут годовой курс обучения в подразделении. По его окончании, они будут служить боевыми солдатами в группе по обезвреживанию бомб.



