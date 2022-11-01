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Впечатляющее фото: десятки тысяч журавлей на севере Израиля
01.11.2022 15:35 Алина Груднева

Впечатляющее фото: десятки тысяч журавлей на севере Израиля

Во вторник, 1 ноября, на озере Хула путешественники заметили в небе тысячи журавлей.

 
Соответствующее фото публикует "Кан".
 
В частности, в небе было замечено около 25 тысяч журавлей.
 
Тысячи путешественников пришли насладиться миграцией птиц, которые полетели на юг. 
 

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