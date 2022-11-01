



Впечатляющее фото: десятки тысяч журавлей на севере Израиля

Во вторник, 1 ноября, на озере Хула путешественники заметили в небе тысячи журавлей.

Соответствующее фото публикует "Кан".

В частности, в небе было замечено около 25 тысяч журавлей.

Тысячи путешественников пришли насладиться миграцией птиц, которые полетели на юг.