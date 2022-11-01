Впечатляющее фото: десятки тысяч журавлей на севере Израиля
Во вторник, 1 ноября, на озере Хула путешественники заметили в небе тысячи журавлей.
Соответствующее фото публикует "Кан".
В частности, в небе было замечено около 25 тысяч журавлей.
Тысячи путешественников пришли насладиться миграцией птиц, которые полетели на юг.
כ-25 אלף עגורים נצפו הבוקר באגמון החולה - לצד אלפי מטיילים, שהגיעו ליהנות מנדידת הלהקות שממשיכות דרומה@rubih67— כאן חדשות (@kann_news) November 1, 2022
(צילום: עינבר שלומית רובין, קק"ל) pic.twitter.com/q5rjVj8RGB