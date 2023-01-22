



Впечатляющая история отважной медсестры, принявшей роды прямо в пробке

Отважная медсестра Керен Миттельберг успешно приняла роды по дороге на работу в медицинский центр "Шиба", стоя в пробке.



Историей поделилась пресс-служба министерства здравоохранения.



По данным минздрава, Миттельберг стояла в пробке в 7 часов утра, когда вдруг заметила машину, которая съехала на обочину. Медсестра не раздумывая, открыла окно своей машины и спросила, что случилось. Спустя несколько секунд она поняла, что жена водителя лежит на заднем сиденье, и у нее начались роды.



"Я долго не раздумывала, вынула из сумки перчатки и пошла в их сторону. Я ничего не знаю о родах, и не училась этому, но я поняла, что они были в более затруднительном положении, чем я, и просто действовала инстинктивно. Потребовалось всего несколько минут, роженица и я работали очень слажено пока ребенок не родился. Ее муж вызвал скорую помощь, которая благополучно доставила мать и ребенка в больницу", - рассказала Керен журналистке Ynet.



В свою очередь, новоиспеченная мама рассказала, что поняла, что не успеет добраться до роддома, когда увидела огромную пробку.



"Когда пришла Керен, я не знала, кто она и что она не акушерка, но она заставила меня почувствовать себя лучше и успокоится. Это был нелегкий опыт, Керен оказалась в нужном месте и в нужное время", - рассказала женщина.

