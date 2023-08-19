



Возобновлены рассмотрения исков против Майкла Джексона

Апелляционный суд возобновил рассмотрение исков, которые подали танцор Вэйд Робсон и актер Джеймс Сафечук, обвинивших покойного короля поп-музыки Майкла Джексана в сексуальном насилии.



По данным Sky news, мужчины судятся с компаниями, которые принадлежали артисту.



В документальном фильме HBO "Покидая Неверленд" 40-летний Робсон рассказал, что познакомился с Джексоном, когда ему было пять лет. В течение семи лет артист якобы его добивался.



А 45-летний Сафечук сообщил, что он встретил поп-короля на съемках рекламы Pepsi, когда ему было девять лет. По его словам, знаменитость дарила ему подарки, после чего изнасиловала его.



Ответчиками по делу проходят корпорации MJJ Productions Inc и MJJ Ventures Inc. Ранее против них иски были отклонены. Теперь судьи окружного апелляционного суда Калифорнии решили, что суду низшей инстанции не стоит отклонять иски двух мужчин.



"Корпорация, которая способствует сексуальному насилию над детьми со стороны одного из своих сотрудников, не освобождается от обязанности защищать этих детей только потому, что она является исключительной собственностью лица, совершившего насилие. Было бы ошибочным не признать обязанность на основе того, что у корпоративного ответчика есть только один акционер. Поэтому мы отменяем судебные решения, вынесенные в отношении корпораций", - сказано в заявлении.