



Возобновления лесов: сенегалец высадит 5 миллионов деревьев

Пять миллионов деревьев в течение пяти лет планирует высадить сенегалец. Об этом сообщило издание ВВС.



Такая идея жителю Сенегала Адаму Дьеме пришла в голову, когда он вернулся домой из Европы и обнаружил, что леса на родине вырубили для промышленных нужд.



В интервью BBC Адам рассказал: "В некоторых деревнях вы не найдете ни одного дерева. Они срезают их, но не думают о том, чтобы посадить снова".



Мужчина создал организацию Ununukolaal, вложил в нее 5000 долларов и привлек единомышленников. Сегодня они высаживают до 12 видов растений, включая пальмы, тамаринды и лимонные деревья.



За последние три года прижилось более 142 000 саженцев. Теперь перед Адамом и его командой стоит амбициозная задача: высадить 5 миллионов деревьев в течение 5 лет.