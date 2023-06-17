



Возле Тайваня поймали редкую доисторическую акулу-гоблина

Команда рыболовецкого судна поймала у северо-восточного побережья Тайваня редкую глубоководную акулу – акулу-гоблина. Она оказалась самой большой особью этого вида из всех, которые когда-либо ловили в этих водах. Акулу, весом в 800 кг еще и беременную 6 детенышами рыбаки хотели продать в ресторан, но сотрудники Тайваньского океанического музея забрали ее себе и планируют сделать из нее выставочный экспонат, пишет Live Science.



Акулы-гоблины (Mitsukurina owstoni) являются одними из самых странных морских существ, не в последнюю очередь благодаря своему причудливому внешнему виду. Она точно не похожа на других более известных акул.



Эти акулы живут почти рядом с морским дном на глубине в примерно 1200 метров, они имеют длинную морду, которая заканчивается странным длинным выростом. По словам ученых, эти глубоководные акулы имеют полные острых зубов челюсти, которые могут выдвигаться наружу для захвата добычи. Когда акула-гоблин поймает, например, кальмара или других ракообразных, то челюсть возвращается на место.



Сотрудникам Тайваньского океанического музея пришлось приложить немало усилий, чтобы приобрести у рыбаков редкий экземпляр такого странного морского существа. Во время исследования акулы-гоблина, ученые выяснили, что ее длина составляет 4,7 метра и к тому же она беременна 6 детенышами.



Эти акулы являются яйцеживородящими, то есть сначала самки акул откладывают яйца, которые остаются внутри их тел, а когда детеныши вылупляются из яиц, то акулы рожают живых детенышей.



По словам ученых, у этих акул полупрозрачная серая кожа, хотя после того, как они иногда попадают в рыбацкие сети, то она приобретает розово-фиолетовый оттенок из-за повреждения кровеносных сосудов.



