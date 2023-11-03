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Воюющие в Украине россияне требуют "привлечь к ответственности" Пугачеву
03.11.2023 18:04 Алина Груднева

Воюющие в Украине россияне требуют "привлечь к ответственности" Пугачеву

Россияне, воюющие в Украине, требуют привлечения примадонны Аллы Пугачевой, которая, по слухам, приехала из Израиля в РФ, к ответственности за "оскорбления".

"Мы, участники боевых действий, поддерживаем движение "Зов народа" с требованием привлечь к ответственности Аллу Пугачеву за ее оскорбления России и российского народа", - говорят они в видеообращении для Telegram-канала SHOT.

Уточняется, что с такими требованиями выступили те, кто воюет в Украине на донецком направлении, из-за слов примадонны, которая назвала россиян холопами и рабами.

Они поддержали требование задержать артистку и допросить ее о "финансировании ВСУ".

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