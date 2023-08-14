



“Восставшие из мертвых” рассказали, на что похожа смерть

Шесть человек пережили смерть, но вернулись к жизни. Они рассказали, на что это было похоже, пишет Mirror.



Смерть — одна из последних загадок, остающаяся в значительной степени непостижимой, несмотря на огромные научные достижения. Но есть рассказы людей, умерших клинической смертью, а затем реанимированных. Некоторые опубликованы на Reddit и они сильно разнятся.



Один сравнил смерть с чтением книги. По его словам, после операции, он был мертв в течение нескольких минут: “Я помню, как думал о своей жизни, но это не было похоже на монтаж. Скорее, я лениво листал книгу, и отрывки выделялись то здесь, то там. Что бы это ни было, это изменило мои мысли о некоторых вещах. Я боюсь умереть, но меня не волнует, что будет после этого”.



Второй человек сравнил смерть с визитом дорогого человека. Он попал в аварию на мотоцикле на большой скорости. Он помнит, что до приезда скорой, кто-то, кого он знал, подбадривал его: “Я просто помню, как был на тротуаре, и все вокруг медленно становилось темным и тихим. Единственная причина, по которой я не заснул, была из-за странного момента, когда я услышал, как кто-то кричал: “Рейнджер, ты конфетка, черт возьми! Давай, чувак, вставай. Вставай”. Когда я открыл глаза, я увидел своего брата, сидящего на корточках на тротуаре рядом со мной. Это было странно, потому что мой брат умер от передозировки несколько лет назад.



Третий человек, который пережил остановку сердца из-за аллергической реакции, описал ее как сад. В то время как многие пользователи описывали свою “смерть , он помнит “ощущение, что меня засасывает назад, очень медленно, как будто меня тянут сквозь воду, и эта чернота то исчезала, то исчезала. В какой-то момент она снова исчезла, и я смотрел на сад. Цветов там не было, только пыль и клочковатая трава. Там была детская площадка с каруселью посередине, вокруг которой бегали двое детей. Мальчик и девочка. Oщущение, что я могу выбирать, хочу ли я остаться или уйти, но каждый раз, когда я пытался вернуться, меня удерживали на месте. Я перебрал все причины, по которым хотел вернуться, и когда я сказал вслух, что не хотел бросать свою мать, что бы меня ни держало, наконец, отпустило. Я вернулся в свое тело. Мое сердце остановилось на шесть минут."



В четвертом случае, парень вспоминает: “Хуже всего, оглядываясь назад, то, насколько умиротворенным это может казаться. Это все равно, что хотеть нажать кнопку повтора будильника в 7 утра. И, может быть, вы нажмете ее один или два раза, но потом вспомните, что у вас есть работа или школа, и этот сон может подождать, потому что у тебя все еще есть дерьмо, чтобы сделать. Очевидно, каждый раз, когда они били меня током, я “просыпался” и каждый раз рассказывал персоналу другую шутку о тук-тук. Никаких огней или чего-то еще, просто хотелось спать”.



Пятый пациент был реанимирован через две минуты после остановки пульса в связи с аварией: “Для меня это было просто затемнением. Никаких снов, никаких видений, просто ничего. Очевидно, я более десяти раз спрашивал, что случилось, и, очевидно, я буду счастлив, что жив сегодня”.



Столкновение со смертью шестой человик сравнил с шуткой: “В прошлом году у меня был сердечный приступ, и мое сердце трижды останавливалось в отделении неотложной помощи”.



