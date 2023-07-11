



Восьмой пошел: Борис Джонсон снова стал отцом. Фото

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Керри еще раз стали родителями. У пары родился мальчик, который является их третьим общим ребенком и восьмым потомком для 59-летнего политика.



Радостную новость Керри сообщила в Instagram. Оказывается, мальчик появился на свет 5 июля, но родители до сих пор были не готовы делиться своим счастьем с широким кругом.



"Неделя Фрэнки. Добро пожаловать в мир, Фрэнку Альфреде Одиссею Джонсону, родившемуся 5-го июля в 9:15 утра. (Угадайте, какое из имен выбрал мой муж?!)", - написала Джонсон.









Напомним, Джонсоны уже воспитывают 3-летнего сына Уилфреда и полуторагодовалую дочь Роми. От экс-жены Марины Уилер политик имеет двух уже взрослых дочерей, Лару и Кассию, и двух сыновей, Майло и Теодора. Еще одну девочку, Стефани, ему в 2009-м году родила артконсультантка Хелен Макинтайр.



Но вероятно, что детей у Бориса на самом деле может быть больше восьми. В 2013-м году Апелляционный суд постановил, что общество имеет право знать, зачал ли женатый на тот момент на Уилер Джонсон внебрачный ребенок с замужней Макинтайр в то время, когда он занимал должность мэра Лондона. Как пишет Express, в заявлении суда тогда прозвучала любопытная фраза: мол, результатом неверности политика стало "два случая зачатия детей".



Сам Джонсон слухов о количестве своих отпрысков предпочитает не комментировать. В 2021 году, во время интервью NBC, его спросили, действительно ли у него их шестеро. Борис, у которого с Керри тогда был только один общий ребенок, ответил утвердительно, пишет The Guardian.