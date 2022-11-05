Вошло в историю: Марокко открыло синагогу в университете
Марокко стало первой мусульманской страной, которая открыла синагогу в одном из своих университетов.
Открытие синагоги произошло в немалой степени благодаря усилиям Ассоциации Мимуна, сообщает Ynet.
По словам президента Ассоциации Эль Мехди Будра, синагога была построена не только в университетском городке впервые в арабском мире, но также была построена непосредственно рядом с новой мечетью, как пример марокканского сосуществования в действии.
"Это небольшая синагога, но в ней может быть миньян, а свитки Торы и все религиозные принадлежности были подарены еврейскими общинами Феса и Марракеша", - сказал он.