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Вошло в историю: Марокко открыло синагогу в университете
05.11.2022 12:03 Ольга Белозерова

Вошло в историю: Марокко открыло синагогу в университете

Марокко стало первой мусульманской страной, которая открыла синагогу в одном из своих университетов.

Открытие синагоги произошло в немалой степени благодаря усилиям Ассоциации Мимуна, сообщает Ynet.

По словам президента Ассоциации Эль Мехди Будра, синагога была построена не только в университетском городке впервые в арабском мире, но также была построена непосредственно рядом с новой мечетью, как пример марокканского сосуществования в действии.

"Это небольшая синагога, но в ней может быть миньян, а свитки Торы и все религиозные принадлежности были подарены еврейскими общинами Феса и Марракеша", - сказал он. 

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