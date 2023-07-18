



Вопреки прогнозам: медузы вернулись в Израиль



Медузы возвращаются: несмотря на сообщения о задержке их появления на израильских пляжах этим летом, присутствие медуз уже хорошо ощущается на местах. С начала месяца в медицинские центры поступило 56 пациентов, пострадавших от укусов медуз различной степени тяжести: 31 прибыл в центр до экстренной помощи в Ашдоде, 20 - в центр в Нетании, остальные - в другие центры вблизи прибрежных городов. Только за минувшие выходные было зафиксировано 13 случаев ожогов.



Доктор Абдельхади Фурджи, медицинский директор "Терем" и эксперт в области неотложной медицины, рассказал, что около недели назад в "Терем Ашдод" проходил лечение 10-летний мальчик, пострадавший от ожога второй степени, полученного в результате укуса медузы. За выходные было зарегистрировано еще несколько случаев поступления в центр детей с тяжелыми ожогами, в том числе 8-летней девочки и двухлетнего малыша, которым потребовалось лечение антибиотиками и наблюдение, прежде чем их отпустили домой. В большинстве случаев дети получали обезболивающие препараты и местную обработку для нейтрализации яда.



По его словам, самая важная рекомендация при укусе медузы - не тереть пораженное место. "Чтобы уменьшить ущерб, необходимо удалить части медузы с кожи, поскольку они все еще несут в себе яд. Части медузы следует удалять не голыми руками, а с помощью палочки или полиэтиленового пакета, промывая при этом место укуса морской водой, а не пресной, которая может вызвать усиление жжения. Только после того, как участок будет хорошо промыт морской водой, промойте его проточной водой в течение нескольких минут."



Вопреки распространенному мнению, врач указывает, что нельзя заливать ожог уксусом, спиртом или мочой. Он также советует обратиться в пункт первой помощи на пляже или в травмпункт. Однако в тяжелых и очень редких случаях могут появиться такие серьезные симптомы, как затрудненное дыхание, слабость или ненормальный отек в месте ожога и в горле. В этих случаях следует немедленно обратиться в больницу или вызвать скорую помощь".