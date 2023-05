Воплотила мечту: 77-летняя старушка из Огайо женилась на самой себе

В доме престарелых O'Bannon Terrace в Гошене, штат Огайо, 77-летняя постоялица Дороти Фидели провела уникальную свадебную церемонию - она вышла замуж за саму себя.



По данным Daily Mail, на трогательной и нетрадиционной церемонии она обменялась клятвами в вечной с собой в окружении друзей и членов семьи.



Женщина, которая впервые вышла замуж в 1965, развелась со своим мужем спустя девять лет, после чего решила, что выйдет замуж за "любовь всей своей жизни" — саму себя. На старости лет она решила воплотить свою мечту в реальность.



"It's something new for me," says Dorothy Fideli, who previously married in a brief courthouse ceremony in 1965.