Новости » Life Style
Воплотила мечту: 77-летняя старушка из Огайо женилась на самой себе
19.05.2023 22:00 Алина Груднева

Воплотила мечту: 77-летняя старушка из Огайо женилась на самой себе

В доме престарелых O'Bannon Terrace в Гошене, штат Огайо, 77-летняя постоялица Дороти Фидели провела уникальную свадебную церемонию - она вышла замуж за саму себя.

По данным Daily Mail, на трогательной и нетрадиционной церемонии она обменялась клятвами в вечной с собой в окружении друзей и членов семьи.

Женщина, которая впервые вышла замуж в 1965, развелась со своим мужем спустя девять лет, после чего решила, что выйдет замуж за "любовь всей своей жизни" — саму себя. На старости лет она решила воплотить свою мечту в реальность.
 


Дочь Фидели Донна Пеннингтон всем сердцем приняла эту идею. Семья помогла ей подготовиться к праздничному мероприятию, купив красивое свадебное платье, а также организовав застолье и украшения. Сама счастливая старушка призналась, что была очень взволнована.

"Это очень эмоционально для меня. Это то, чего я всегда хотела. Никогда не думала, что буду выглядеть такой красивой невестой", - призналась женщина.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы