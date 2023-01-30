



Волочкова узнала о своем диагнозе и заплакала

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова после отпуска на Мальдивах обратилась к больницу. Во время отпуска звезда с трудом ходила из-за боли в суставах. После обследования врачи сообщили Анастасии неутешительный диагноз, сообщает НТВ.



«Связки, суставы, кости уже настолько перетружены, что сейчас это дало о себе знать. Не помню, как называется диагноз, что-то третьей степени», — заявила балерина. Она добавила, что когда узнала диагноз, то зарыдала.



Сейчас она проходит курс лечения, который включает и физиопроцедуры. Ей запретили также носить высокие каблуки, но на такой шаг Волочкова пока не готова пойти.



«Меня лечит балетный зал, я не хочу на какие-то физиотерапии трать время — час ехать до медицинского центра, час лежать на аппаратах, час ехать обратно», - указала Волочкова.