



Волочкова: у меня скоро свадьба

Балерина Анастасия Влочкова опровергла слухи о том, , что ищет себе ухажеров. «У меня любимый человек, у меня скоро свадьба, какой может быть поиск спутника? Вчера на спектакле, где была тысяча человек, мой любимый вышел на сцену и подарил мне огромную композицию с пуантами из сахара, признался мне в любви. Если речь о ком-то, кто хочет пропиариться за счет моего имени, то таких очень много», — подчеркнула звезда в беседе с KP.ru.



Анастасия не стала раскрывать личность своего нового возлюбленного. Она добавила, что пока это является огромным секретом. «Мои чувства сейчас преисполнены радостью и счастьем: встретила свою любовь, устроила на сцене настоящую феерию», — заключила Волочкова.