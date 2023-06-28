



Волочкова резко ответила хейтерам: могу вовремя закрыть свой рот

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала сразу два поста в Instagram в качестве ответа хейтерам.



В первом она похвасталась своими успехами, отметив, что уже вошла в историю России, "как русская Балерина".



"А Вы? Или только языками злыми чесать можете? Так я новое шоу готовлю. Попробуйте хоть надеть пуанты. А станцевать в них очень больно. Покажите это видео вашим детям. И поймете, в чем плата за успех", - сказала Волочкова.



Во втором посте она ответила девушкам, которые завидуют ее фигуре.



"Секрет в том, что я, в отличие от вас, могу вовремя закрыть рот. Мой дневной рацион составляют только легкие диетические блюда. И если хочется чего-то очень вкусного, я могу себе позволить только есть вприглядку. Сегодня как раз такой случай, когда мои друзья с юга прислали свои фирменные бургеры, чтобы поднять мне настроение. Я ела глазами, но моя команда угостилась и насладилась на все 100%", - добавила она.



