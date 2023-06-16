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волочкова
16.06.2023 16:26 Алина Груднева

Волочкова публично отчитала блогершу за вопрос о легендарном шпагате

Российская балерина Анастасия Волочкова публично отчитала блогершу, когда та задала вопрос о легендарном шпагате.

Соответствующее видео в Telegram-канале опубликовал "СтарХит".

Вопрос о шпагате вывел Волочкову из себя, после чего скандальная звезда перешла на личности, обозвав блогершу "неудачницей".

"Вы — никто! Вас никто не знает. Вы считаете, что мое величайшее достояние — это шпагат? Поднимите эту розу. Вот для меня каждая роза — это событие. А вам часто дарят цветы? Вот мне каждый день. Пока, неудачница", — цитирует слова балерины издание.
 

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