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Волочкова призналась, что голодает
29.09.2023 21:30 Алина Груднева

Волочкова призналась, что голодает

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что отказывается от еды, чтобы поддерживать стройную фигуру.

Такой секрет она раскрыла перед своими поклонниками в Instagram.

"Глядя на себя в зеркало перед выездом на репетицию моего нового шоу "Одержимость", я вижу, что становлюсь все стройнее", - написала она.

По словам Волочковой, она счастлива из-за того, что у нее стройное и подтянутое тело.

"Секрета нет никакого. Все просто. Много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив", - призналась балерина.

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