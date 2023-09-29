Волочкова призналась, что голодает
Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что отказывается от еды, чтобы поддерживать стройную фигуру.
Такой секрет она раскрыла перед своими поклонниками в Instagram.
"Глядя на себя в зеркало перед выездом на репетицию моего нового шоу "Одержимость", я вижу, что становлюсь все стройнее", - написала она.
По словам Волочковой, она счастлива из-за того, что у нее стройное и подтянутое тело.
"Секрета нет никакого. Все просто. Много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив", - призналась балерина.