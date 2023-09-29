



Волочкова призналась, что голодает

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что отказывается от еды, чтобы поддерживать стройную фигуру.



Такой секрет она раскрыла перед своими поклонниками в Instagram.



"Глядя на себя в зеркало перед выездом на репетицию моего нового шоу "Одержимость", я вижу, что становлюсь все стройнее", - написала она.



По словам Волочковой, она счастлива из-за того, что у нее стройное и подтянутое тело.



"Секрета нет никакого. Все просто. Много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив", - призналась балерина.



