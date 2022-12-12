



Волочкова познакомила поклонников со своим новым избранником



Балерина Анастасия Волочкова утопает в любви и эйфории — это связано с ее новыми отношениями. В комментарии 5-tv.ru знаменитость призналась, кто стал ее любимым человеком. Но информацию о замужестве не подтвердила.



«Я свою личную жизнь никому не освещаю, у меня действительно появилась любовь в моей жизни. Я даже в Instagram вот написала про Деда Мороза, но вам первым скажу: под нарядом этого Деда Мороза как раз и есть тот мой любимый человек», — разоткровенничалась балерина в разговоре с 5-tv.ru.



Она ранее публиковала в своем профиле видео со сказочным гостем, который явился в ее дом с подарками.



«Этот Дед Мороз оказался самым счастливым и, верю, судьбоносным в моей жизни», — подписала Волочкова кадры с избранником.



Выяснилось, что таинственный незнакомец давно искал встречи с Волочкой, приходил на ее выступления и спектакли.



«Когда я поведаю эту душещипательную историю, вы будете очень впечатлены и удивлены. А я счастлива. Мое сердце теперь наполнено светом и радостью! Теперь я еще раз убедилась в том, что чудеса случаются, если в них верить!» — написала балерина под публикацией.