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Пугачева Волочкова | Фото: скриншот
19.06.2023 15:20 Алина Груднева

Волочкова показала, как была на подтанцовках у Пугачевой

Российская балерина Анастасия Волочкова припомнила, как когда-то побывала на подтанцовках у примадонны Аллы Пугачевой.

Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

По словам Волочковой, она нашла много сходств в их судьбах.

"Для меня большая честь, что она меня единственную пригласила для участия в ее спектакле "Тот самый концерт", - отметила балерина.

Она представила фрагмент выступления, которое состоялось на "Арене Минск".

"А белые розы от такой Легенды - награда", - резюмировала Волочкова.

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