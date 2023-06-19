Волочкова показала, как была на подтанцовках у Пугачевой
Российская балерина Анастасия Волочкова припомнила, как когда-то побывала на подтанцовках у примадонны Аллы Пугачевой.
Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.
По словам Волочковой, она нашла много сходств в их судьбах.
"Для меня большая честь, что она меня единственную пригласила для участия в ее спектакле "Тот самый концерт", - отметила балерина.
Она представила фрагмент выступления, которое состоялось на "Арене Минск".
"А белые розы от такой Легенды - награда", - резюмировала Волочкова.