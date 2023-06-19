



Волочкова показала, как была на подтанцовках у Пугачевой

Российская балерина Анастасия Волочкова припомнила, как когда-то побывала на подтанцовках у примадонны Аллы Пугачевой.



Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.



По словам Волочковой, она нашла много сходств в их судьбах.



"Для меня большая честь, что она меня единственную пригласила для участия в ее спектакле "Тот самый концерт", - отметила балерина.



Она представила фрагмент выступления, которое состоялось на "Арене Минск".



"А белые розы от такой Легенды - награда", - резюмировала Волочкова.