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Волочкова оголилась в бане | Фото: Instagram Волочковой
27.02.2023 18:19 Ирина Демьянова

Волочкова оголилась в бане

47-летняя Анастасия Волочкова радует подписчиков новыми инфоповодами достаточно часто, пишут российские СМИ. На этот раз звезда балета оголилась в бане, подчеркнув, что выходной день любит проводить именно таким образом. Подписчики оценили опубликованный в Instagram снимок не только с точки зрения сексуальности, но и чистоты. Их смутили раскиданные ветки от веника, листья и проч.

Подписчики оставили не очень лестные комментарии:

“ Анастасия, ну как вам не стыдно такую грязь показывать”.

“Грязища-то какая. Ужас”.

“Прима она и в бане прима… но почему так грязно”.

В тот же день, в баню отправились звезды телевидения Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева. Они передали привет Волочковой и заявили, что тоже сделали шпагат. Но доказательств этому нет.


 

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