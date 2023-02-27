



Волочкова оголилась в бане

47-летняя Анастасия Волочкова радует подписчиков новыми инфоповодами достаточно часто, пишут российские СМИ. На этот раз звезда балета оголилась в бане, подчеркнув, что выходной день любит проводить именно таким образом. Подписчики оценили опубликованный в Instagram снимок не только с точки зрения сексуальности, но и чистоты. Их смутили раскиданные ветки от веника, листья и проч.



Подписчики оставили не очень лестные комментарии:



“ Анастасия, ну как вам не стыдно такую грязь показывать”.



“Грязища-то какая. Ужас”.



“Прима она и в бане прима… но почему так грязно”.



В тот же день, в баню отправились звезды телевидения Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева. Они передали привет Волочковой и заявили, что тоже сделали шпагат. Но доказательств этому нет.





