



Волочкова о правиле брачной ночи: нужно проверять сначала

Балерина Анастасия Волочкова громко смеялась, комментируя ханжеский, на ее взгляд, подход к вопросу женской порядочности. Имелись в виду сексуальные отношения с мужчиной до официального заключения брака. Готовиться к свадьбе и надеяться на то, что в плане будущей интимной жизни все как-то само-собой образуется—нелепо, уверена она.



«В сексе важна полная гармония. Конечно, важно, чтобы мужчина был сексуальным, конечно, нужно проверить сначала, какие у тебя с этим мужчиной будут взаимодействия. Когда говорят, что до брачной ночи нельзя заниматься сексом… Полная фигня! Потому что когда женщина выходит замуж и потом понимает, что у ее мужчины, ну, не стоит… Я говорю, как есть! Что с ним делать потом всю жизнь?! Все должно быть гармонично — я живу так!» — заявила Волочкова.