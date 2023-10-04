



Волочкова может загреметь за решетку за шпагат на советском памятнике

Одиозная российская балерина Анастасия Волочкова растянулась в шпагате, закинув ногу на крыло истребителя Ла-5 советских временем.



В сети сразу же разразился скандал, который даже перерос в подачу жалобы в полицию. За публичное "осквернение символов воинской славы РФ" знаменитости может грозить до трех лет тюрьмы.







Министерство внутренних дел РФ начало расследование относительно шпагата Волочковой на памятнике возле музея "Мосфильма". Сама балерина была крайне возмущена такой "наглостью". Позже она выразила "недоумение", заверив, что ведь "истребитель то был бутафорским". Отдельное внимание балерина уделила подписчицам, обозвав тех "кошелками из трущоб".



"Я не понимаю, что случилось? Что-то случилось с мозгами людей? Вчера была на "Мосфильме", сфотографировалась у бутафорского самолета. Люди, вы в своем уме? Взмах моей ноги вас всех взбудоражил? Что я плохого сделала? За что меня хотите сейчас чморить? Заявление могут написать против любого человека. Ну и что? Я здесь причем? Я - патриот, я представляла Россию на мировых сценах. Посмотрите на рожи этих баб. Выражает то лицо, чем садятся на крыльцо. Лучше бы ж*пу свою оторвала и принесла в спортивный зал, привести тело в состояние, как у Анастасии Волочковой", - возмутилась она.

