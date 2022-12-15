



Волна погромов и мятежей после проигрыша сборной Марокко на Чемпионате мира



Франция в финале Кубка мира во второй раз подряд. Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Усман Дембеле и ведомые тренером Дидье Дешамом близки к выполнению задачи, которая не удавалась ни одной команде со времен Бразилии Пеле в 1962 году: выиграть два Кубка мира подряд.



Но им будет противостоять команда Аргентины, у которой одна цель - принести Лео Месси Кубок мира в его последнем в карьере матче на Кубке мира.



Ambiance de folie sur les Champs Élysées à Paris pic.twitter.com/8fNiafzOLE — Mehdi ® (@skheifi) December 14, 2022

In Montpellier, France, fighting and rioting broke out between supporters of Morocco and France. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XlP1wh0NrR — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 14, 2022

Some rioters started fires in Lyon after Morocco was defeated by France in the World Cup. pic.twitter.com/VtszEZqXlS — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 14, 2022

France: After the defeat of Morocco, reinforced police squads are on duty on the streets of French cities.

For example, a lot of law enforcement vehicles are now working in the center of Paris. But in Montpellier there have already been clashes between fans of the two..14-12-2022 pic.twitter.com/r68B8VnJ2R — Rowan Van Dijk (@Lastkombo) December 14, 2022

Вчера вечером сразу после победы Франции над Марокко со счетом 0:2 толпы людей вышли праздновать на улицы Парижа, в основном в районе Елисейских полей и Триумфальной арки. Многие полицейские заранее подготовились к этому событию, а с другой стороны - разочарованные болельщики марокканской сборной - граждане Франции, многие из которых родились в Марокко.На видео, опубликованном в Твиттере газетой Midi Libre Montpellier, видны ожесточенные столкновения между болельщиками на Пляс Комеди в Монпелье. Слышались крики, группы мужчин бросали друг в друга петарды и сигнальные ракеты, после чего полиция применила слезоточивый газ.На кадрах видно, как мужчины поднимают с пола стулья и размахивают ими, размахивая французскими флагами. В конце концов, спокойствие было восстановлено, и болельщики сборной Франции остались на площади, чтобы мирно отпраздновать свою победу.Тем временем в Брюсселе около 100 марокканских болельщиков собрались возле Южного вокзала Брюсселя, бросая фейерверки и другие предметы в ряды полицейских, одетых в омоновское снаряжение, но быстро разошлись, когда был применен слезоточивый газ.Около 10 000 полицейских во Франции и Бельгии были готовы к кровавой бойне на улицах сегодня вечером после того, как "Les Bleus" выбили сборную Марокко из чемпионата мира по футболу.В Париже на Елисейских полях были развернуты силы полицейского спецназа, чтобы разогнать толпу. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как люди в капюшонах преследуют марокканцев на улицах.Полиция установила контрольно-пропускные пункты для досмотра болельщиков на наличие сигнальных ракет и дымовых шашек, а также для предотвращения вандализма и агрессии. Эти меры были приняты после того, как в Париже начались столкновения после того, как празднование победы Марокко над Португалией 10 декабря переросло в насилие.Жанна д'Отезерр, местный мэр, ответственный за парижский округ, выразила обеспокоенность задолго до игры в среду, сообщив французскому CNews: "Когда вы хотите отпраздновать победу, вы не приходите с минометами. Но эти люди действительно придут только для того, чтобы громить железными прутьями"."В среду все боятся войны, партизанской войны, гражданской войны, и мы не хотим, чтобы Елисейские поля превратились в поле боя".14-летний мальчик был в составе большой группы сторонников марокканского движения, бесновались в Моссон на юге Франции, когда они наткнулись на белый хэтчбек, из окна которого развевался французский флаг.Группа набросилась на автомобиль, пытаясь вырвать флаг у его владельца, когда водитель запаниковал и совершил поспешный разворот, чтобы выехать на встречную полосу и быстро скрыться.Несколько человек из толпы не успели вовремя среагировать, и подросток оказался под колесами, получив критические травмы. Власти подтвердили, что он был переведен в ближайшую больницу, но позже скончался.