Волна погромов и мятежей после проигрыша сборной Марокко на Чемпионате мира
Франция в финале Кубка мира во второй раз подряд. Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Усман Дембеле и ведомые тренером Дидье Дешамом близки к выполнению задачи, которая не удавалась ни одной команде со времен Бразилии Пеле в 1962 году: выиграть два Кубка мира подряд.
Но им будет противостоять команда Аргентины, у которой одна цель - принести Лео Месси Кубок мира в его последнем в карьере матче на Кубке мира.
Вчера вечером сразу после победы Франции над Марокко со счетом 0:2 толпы людей вышли праздновать на улицы Парижа, в основном в районе Елисейских полей и Триумфальной арки. Многие полицейские заранее подготовились к этому событию, а с другой стороны - разочарованные болельщики марокканской сборной - граждане Франции, многие из которых родились в Марокко.
На видео, опубликованном в Твиттере газетой Midi Libre Montpellier, видны ожесточенные столкновения между болельщиками на Пляс Комеди в Монпелье. Слышались крики, группы мужчин бросали друг в друга петарды и сигнальные ракеты, после чего полиция применила слезоточивый газ.
На кадрах видно, как мужчины поднимают с пола стулья и размахивают ими, размахивая французскими флагами. В конце концов, спокойствие было восстановлено, и болельщики сборной Франции остались на площади, чтобы мирно отпраздновать свою победу.
Тем временем в Брюсселе около 100 марокканских болельщиков собрались возле Южного вокзала Брюсселя, бросая фейерверки и другие предметы в ряды полицейских, одетых в омоновское снаряжение, но быстро разошлись, когда был применен слезоточивый газ.
Около 10 000 полицейских во Франции и Бельгии были готовы к кровавой бойне на улицах сегодня вечером после того, как "Les Bleus" выбили сборную Марокко из чемпионата мира по футболу.
В Париже на Елисейских полях были развернуты силы полицейского спецназа, чтобы разогнать толпу. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как люди в капюшонах преследуют марокканцев на улицах.
Полиция установила контрольно-пропускные пункты для досмотра болельщиков на наличие сигнальных ракет и дымовых шашек, а также для предотвращения вандализма и агрессии. Эти меры были приняты после того, как в Париже начались столкновения после того, как празднование победы Марокко над Португалией 10 декабря переросло в насилие.
Жанна д'Отезерр, местный мэр, ответственный за парижский округ, выразила обеспокоенность задолго до игры в среду, сообщив французскому CNews: "Когда вы хотите отпраздновать победу, вы не приходите с минометами. Но эти люди действительно придут только для того, чтобы громить железными прутьями".
"В среду все боятся войны, партизанской войны, гражданской войны, и мы не хотим, чтобы Елисейские поля превратились в поле боя".
14-летний мальчик был в составе большой группы сторонников марокканского движения, бесновались в Моссон на юге Франции, когда они наткнулись на белый хэтчбек, из окна которого развевался французский флаг.
Группа набросилась на автомобиль, пытаясь вырвать флаг у его владельца, когда водитель запаниковал и совершил поспешный разворот, чтобы выехать на встречную полосу и быстро скрыться.
Несколько человек из толпы не успели вовремя среагировать, и подросток оказался под колесами, получив критические травмы. Власти подтвердили, что он был переведен в ближайшую больницу, но позже скончался.