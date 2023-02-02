



Волгоградская журналистка: Если я без лифчика, это не повод лезть мне в трусы

Каждая десятая женщина в Волгограде сталкивалась с назойливыми, бесцеремонными и неприличными приставаниями со стороны коллег по работе. Каждая двадцатая — с сексуальным домогательством со стороны руководства. Также примерно каждая двадцатая женщина становилась на работе жертвой сексуальной агрессии. К такому выводу пришли специалисты одного из крупных сервисов по поиску работы, проанализировавшие ситуацию на рынке труда в Волгограде. Свою точку зрения на эту проблему, с которой ей пришлось столкнуться в Волгограде, высказала журналистка и принципиальная противница бюстгальтеров Арина Рязанова.



Рязанова пишет: "Все знают мой стиль: ярко, броско и без лифчика. Но сегодня я хотела одеться, спрятаться и слиться с толпой.

Почему я одеваюсь так? Всё просто! Я знаю, что меня не тронут, не обидят и не осудят, разве что за глаза. Я не бываю в клубах и барах, разве что только ради стендапа. Я не тусуюсь на вписках и не бываю на улице после 21:00 — исключительно такси. Поэтому у меня нет боязни общества и людей, потому что мое окружение адекватное. У меня нет страха!



Но иногда я бываю за пределами своих людей. Это страшно, грязно и бедно. Естественно, я залетаю в такие места случайно. Поэтому я в привычном своем внешнем виде. Со своими шутками и со своим поведением, которое в их тусовках расценивается почему-то как шлюшанское.



Быстро перестроиться у меня не получается, и первоначально все люди, даже из этой категории, показывают, что они белые и пушистые, а потом лезут к тебе в трусы. И это мерзко. А я такое проходила, и не раз.



Люди до сих пор не могут понять и принять, что для того, чтобы дотронуться до человека, нужно разрешение. Волгоград так славится тем, что тебя можно трогать направо и налево за твой внешний вид и поведение. Но! Согласия не было! И слово «нет» не воспринимается как «нет». У всех же «нет» это «да».

Менять свой внешний вид я не хочу. И поведение тоже. Но начинаю задумываться. Потому что за последнее время не раз уже было покушение на мою неприкосновенность. Я на работе убирала руки от себя с повторением слова «нет» несколько раз. А до этого пришлось демонстративно ставить стул между мной и человеком, чтобы он не дотянулся и не потрогал меня там, где нельзя".