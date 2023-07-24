



Волгоград: девушка осквернила Родину-Мать

В Волгограде блогерша из Самары «пощекотала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Свою неоднозначную прогулку по главной высоте России девушка сняла на видео и выложила в запрещенной соцсети. Горожане уже окрестили поступок гостьи областной столицы неуважением к святыне.



Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы Самары. Девушку подозревают в осквернении мест захоронения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Как следует из материалов уголовного дела, 21 июля туристка на Мамаевом кургане совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видео которых впоследствии разместила в интернете.



Уголовное дело находится в производстве отделения УМВД России по Волгограду. https://t.me/talipovonline/13716