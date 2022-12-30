



Вокалист Aerosmith влип в очередной скандал



Вокалист популярной рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер вляпался в очередной скандал.



По данным Rolling Stone, фронтмена коллектива обвинили в изнасиловании.



По словам истца, американки Джулии Холкомб, это произошло в 70-е годы. Она на тот момент была несовершеннолетней, при этом, состояла с ним в интимных отношениях.



В частности, 25-летний музыкант встречался с девушкой, когда ей было 16 лет. Уточняется, что вокалист тогда не скрывал, что чуть не женился на девушке-подростке.



Органы опеки позволили им жить вместе и даже возить Джулию в музыкальные туры. В 1975 году она забеременела, однако Тайлер вынудил ее сделать аборт.



Напомним, что в мае этого года у Тайлера случился рецидив, из-за чего ему было необходимо лечение в реабилитационном центре.



