



Война с ХАМАСом важнее: Телохранитель Тейлор Свифт вернулся в Израиль

Личный телохранитель самой успешной в мире певицы Тейлор Свифт отказался от работы и вернулся на родину ради безопасности Израиля.



Телохранитель, имя которого запрещено публиковать, гражданин Израиля, служивший в ЦАХАЛе, оставил звезду и свою важную работу по защите ее жизни и улетел в Израиль, чтобы записаться в резервисты и воевать с ХАМАСом.



Телохранитель легендарной звезды надел форму и призвал людей поддержать Израиль: "Не оставайтесь в стороне, не предпринимая ничего, не будьте на неправильной стороне истории. Было бы оскорблением для животных называть этих террористов животными".