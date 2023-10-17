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Война с ХАМАСом важнее: Телохранитель Тейлор Свифт вернулся в Израиль
17.10.2023 10:07 Аркадий Бочаровский

Война с ХАМАСом важнее: Телохранитель Тейлор Свифт вернулся в Израиль

Личный телохранитель самой успешной в мире певицы Тейлор Свифт отказался от работы и вернулся на родину ради безопасности Израиля.

Телохранитель, имя которого запрещено публиковать, гражданин Израиля, служивший в ЦАХАЛе, оставил звезду и свою важную работу по защите ее жизни и улетел в Израиль, чтобы записаться в резервисты и воевать с ХАМАСом.

Телохранитель легендарной звезды надел форму и призвал людей поддержать Израиль: "Не оставайтесь в стороне, не предпринимая  ничего, не будьте на неправильной стороне истории. Было бы оскорблением для животных называть этих террористов животными".

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