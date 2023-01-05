



Водителям приготовиться: в России появится новый сигнал светофора

Этой весной в России появится новый сигнал светофора - в виде силуэта пешехода и стрелки белого цвета. Новый сигнал будет располагаться над основными цветами светофора.



Об этом в разговоре с агентством "Прайм" сообщил управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.



Юрист объяснил, что стрелка указывает на пешеходный переход, находящийся по направлению движения.



Как отмечается, что новый сигнал светофора не вводит новые правила дорожного движения. Водители и ранее были обязаны уступать дорогу пешеходам на переходах.