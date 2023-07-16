



"Вода для гурманов": Бар в Дубае предлагает 30 сортов с минералами на выбор

Новый бар в Дубае, ближневосточном центре инноваций, предлагает "воду для гурманов".



Aqua Water Bar от Luqel набирает воду по старинке — из-под крана. Правительство заявляет, что вода из-под крана безопасна для питья и соответствует международным стандартам, хотя многие жители Дубая предпочитают бутилированную воду.



Затем они используют систему микродозирования, разработанную немецкой компанией по фильтрации воды Luqel, для добавления микроэлементов. Бар предлагает минерализированную воду высокого класса, предназначенную для всевозможных любителей воды.



"Наши водные сомелье разработали напитки в соответствии с вашими потребностями и настроением", — говорит Ройя Джабари, управляющий директор. — "Мы можем дать вам идеально минерализованный состав".



"Runners Heaven" с высоким содержанием натрия и калия предназначен для бегунов, восстанавливающихся после палящего зноя пустыни. В составе "Vegan's Choice" содержатся минералы, которых может не хватать в строго растительной диете. Клиенты могут наполнить свои бутылки любыми минеральными смесями примерно по 50 центов за поллитра минерализированной воды или заказать другие безалкогольные напитки и блюда персидской кухни.



Это не совсем новая концепция. Такие продукты стали популярными, поскольку потребители ведут более здоровый образ жизни и относятся к водопроводной воде с часто оправданным подозрением. Но редко можно найти бар, который специализируется на воде, а не предлагает ее бесплатно посетителям, злоупотребляющим алкоголем.



В 2012 году в Ист-Виллидж открылся бар с водой, в котором подавали, по его словам, сильно отфильтрованную воду из-под крана в Нью-Йорке, что вызвало поток критики. Другой ненадолго открылся в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2019 году и получил менее чем восторженные отзывы.



Но Дубай, ультрасовременный мегаполис, построенный на песках пустыни, может стать благодатной почвой для этой тенденции. Будучи центром международной торговли, он привлекает состоятельных людей, занимающихся фитнесом, которые способствуют развитию индустрии здорового образа жизни.



Джабари настаивает на том, что бар с водой, хотя его часто посещают бизнесмены в костюмах, работающие в близлежащем Дубай Медиа Сити, предназначен не только для состоятельных посетителей, говоря, что вода стоит всего 2 дирхама или 54 цента США за 500 миллилитров. и это не слишком дорого.



Первые отзывы кажутся положительными: бар имеет рейтинг Google 4,6 звезды на основе около десятка отзывов.



Джабари надеется расширить свой бизнес, видя возможности для роста в засушливых соседях Дубая: "Саудовская Аравия — огромный рынок для нас. Я считаю, что Абу-Даби — наш следующий шаг".

