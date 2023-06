Во Франции выставят на продажу конфискованное имение олигарха Березовского

Столетний замок во Франции, принадлежавший ранее российскому олигарху Борису Березовскому, будет выставлен на рынок после нескольких лет судебных споров. Он может принести более 100 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg.



Замок Chateau de la Garoupe на Cap d'Antibes продается французским агентством по конфискованным товарам Agrasc. Выставка "лота" запланирована на середину осени 2023 года.



Имение расположено в одной из самых эксклюзивных площадок страны. Оно принадлежало российскому миллиардеру Борису Березовскому, горячему критику президента России Владимира Путина, скончавшегося в Великобритании 10 лет назад. Главный особняк имеет площадь около 1300 кв. м с комнатами для рисования и музицирования, бильярдной, зимним садом и шестью спальнями для гостей. Ландшафтная территория тянется на 10 гектаров и включает 5 пристроек или жилых помещений.



Особняк конфисковала французская власть в 2015 году в рамках отдельного иска об отмывании денег. Имение построено в 1907 году британским дипломатом Чарльзом Маклареном, имевшим титул барона Аберконвея. Впоследствии его выкупил российский миллиардер.



В 2011 году во время французского судебного разбирательства это имущество было оценено в 93,6 миллионов евро. Сейчас недвижимость оценивается в 120 миллионов евро.





