



Во Франции случайно нашли картину Брейгеля за 800 тысяч евро

На севере Франции в частном доме нашли редкую картину голландского художника Питера Брейгеля-младшего. Это одна из версий его знаменитой работы "Сельский юрист" или "У нотариуса".



Семья владела полотном с 1900 года, но не знала, что это оригинал, пишет The Guardian.



Брейгель-младший написал эту картину размером 112 см на 184 см между 1615 и 1617 годами.



Полотно оценили в 800 тысяч евро. В семье его называли "Брейгелем", но даже не подозревали, что картина настоящая. Недавно семья решила оценить свое имущество и пригласила эксперта Мало де Люссака. Он отправил картину на анализ в Германию, где ее подлинность подтвердили.



"Когда мы отправили ее в Германию на экспертную проверку, которая подтвердила, что это Брейгель, они поняли важность того, что имели. Они попросили нас сфотографировать их перед картиной, с которой они жили все эти годы. Это было и смешно, и трогательно", - рассказал де Люссак.



