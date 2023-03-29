



Во Франции разрешили использовать ИИ для видеонаблюдения

Франция приняла закон, седьмая статья которого легализует использование искусственного интеллекта для видеонаблюдений, в частности, на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Закон уже вступил в силу и будет действовать до конца 2024 года, сообщает RFI.



Утверждается, что такая практика поможет выявить потенциальные опасности в режиме реального времени. В то же время правозащитники и левые возмутились, называя это опасным прецедентом, нарушением конфиденциальности и гражданских свобод.



Камеры видеонаблюдения, управляемые искусственным интеллектом, установят на дроны и самолеты. Они будут передавать правоохранителям данные о подозрительном поведении людей на спортивных, развлекательных и культурных мероприятиях», в которых принимают участие более 300 человек.



Чиновники уверяют, что камеры не распознают лицо и не будут обрабатывать никакие биометрические данные — в соответствии с условиями французской службы безопасности конфиденциальности CNIL.



Впрочем, критики закона говорят, что любые данные, идентифицирующие личность по его физическим признакам, являются биометрическими. К тому же, они заявляют, что этот инструмент наблюдения базируется на стереотипах относительно пола, цвета кожи и т.д.



