



Во Флориде акулы употребляют кокаин, выброшенный в океан

Десятилетиями на пляжи Флориды выбрасывали огромные тюки кокаина, контрабандой доставленного из Южной и Центральной Америки. Исследователи выяснили, что акулы разгрызают мешки и употребляют наркотики. Об этом пишет Livescience.



Результаты исследования были обнародованы в проекте Кокаиновые акулы в рамках шоу Shark Week на канале Discovery.



Ученые собрали данные об объемах контрабанды наркотиков. Выяснилось, что только в этом июне береговая охрана штата изъяла 6400 тонн кокаина у контрабандистов.



Также исследователи опросили рыбаков на побережье Флориды о странном поведении акул, а также ныряли сами в надежде увидеть что-то необычное.



В одном случае они увидели рыбу-молот, которая обычно любой ценой избегает встречи с людьми, которая плыла прямо на дайверов. Животное выглядело очень странно.



Во время другого погружения дайверы увидели песочную акулу, которая бесцельно наматывала круги у самого дня океана.



Связано ли это с наркотиками, однозначно говорить трудно. Для этого понадобится провести дополнительные исследования. Но то, что здоровье животных поставлено под угрозу — факт. Помимо невероятных количеств кокаина в океане можно найти следы лекарственных препаратов, которые могут быть токсичными для этих животных.