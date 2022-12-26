



Внук Пугачевой Никита Пресняков живет в США и пока не планирует возвращаться

Последние несколько месяцев 2022 года выдались у Никиты Преснякова непростыми. Почти в один день он вынужден был бросить на родине все, чем занимался – музыкальную группу и театр, в котором был приглашенным актером, и уехал за границу.



Его супруга Алена Краснова временно оставалась в Москве, но недавно улетела на Гавайи, где ее ждал любимый муж. Сейчас супруги проводят романтические каникулы на берегу и, как и раньше, делятся красивыми совместными снимками. Семья наконец-то воссоединилась после нескольких месяцев разлуки.



Из отпуска Никита Пресняков впервые за долгое время вышел на связь с подписчиками. Он рассказал, что вырвался с женой на море, но даже здесь его не отпускает работа.



“В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали. Нашел идеальный вариант, как успеть перегрузиться во время работы: я в этой красоте снимаю клип певице через пару дней, мы приехали на пару дней раньше, чтоб искать локации для съемок и все посмотреть”, — объяснил внук Пугачевой.



Долгое время местонахождение старшего сына Кристины Орбакайте оставалось тайной. Он уехал из страны в сентябре, по слухам, перейдя пешком границу с Эстонией.



Затем выяснилось, что звездный наследник решил переждать непростые времена в США. За океаном также живут младшая сестра и отчим Никиты.

Возвращаться в Россию музыкант в ближайшее время не намерен.