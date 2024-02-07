



Внучке предложили грудные импланты бабушки после кремации



Британская женщина не могла поверить в то, что услышала, когда ей предложили грудные имплантаты ее покойной бабушки после ее кремации. Хотя имплантаты из неметаллических материалов обычно не удаляют перед кремацией, она утверждает, что похоронное бюро все равно решило их извлечь.



Вскоре после прощания с любимой бабушкой сотрудник похоронного бюро отвел ее в сторону, чтобы спросить, не хочет ли она забрать грудные имплантаты с собой.



На TikTok она просто сказала: "Нам предложили забрать мою бабушку". Пока неизвестно, согласилась ли она, но другой пользователь поделился, как они забрали имплантаты своей родственницы и теперь хранят их в коробке у себя дома. Пользователь написала: "Теперь они у моей тети в коробке, в которую их положили".



Популярный в ТиТок работник похоронного бюро, пишущий под ником @big_led73 сообщиа пользователям: “Если вы не забальзамированы, вы разложитесь очень быстро. Импланты все равно останутся там. Они не разложатся. Говорят, что волосы и ногти продолжают расти после смерти, но это неправда, это не так. Ваша кожа сжимается - бальзамирующая жидкость обезвоживает вас, и ваша кожа сжимается, поэтому кажется, что волосы и ногти растут. Но ваши импланты останутся прежними, а кожа вокруг них сожмется и в конце концов разложится".