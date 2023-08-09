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Внебрачный сын Шварценеггера продемонстрировал шикарное тело. Фото | Фото: instagram.com/joebaena/
09.08.2023 06:33 Раиса Вовк

Внебрачный сын Шварценеггера продемонстрировал шикарное тело. Фото

Внебрачный сын голливудской суперзвезды Арнольда Шварценеггера 25-летний Джозеф Баэна вместе с друзьями отправился на отдых в дикую местность Джона Мьюира (John Muir Wilderness) и показал своим подписчикам в Instagram кадры с роскошными видами на горы, пески и чистые озера.

Дикая местность Джона Мьюира - это территория, которая простирается вдоль гребня Сьерра-Невады в Калифорнии на 90 миль в национальных лесах Иньо и СьерраЭто – излюбленное место американцев и туристов благодаря возможности увидеть совершенно разные пейзажи.

На фото и видео, опубликованных Баэной, он позирует, идя по песку босиком и сняв белую рубашку. Таким образом он в очередной раз продемонстрировал свою накачанную фигуру.
 

Также можно увидеть его друзей, и кадры, где Джозеф купается в озере на фоне живописных гор. "Это ваш знак отправиться исследовать природу", – говорится в подписи к публикации. 

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