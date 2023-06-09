



Внебрачный сын Сергея Шойгу поет "ванильные" песни и не живет в России

Сын российского министра обороны Сергея Шойгу от экс-стюардессы Елены Шебуновой Даниил не служил в армии, не занимает какую-то высокую должность в провластных кабинетах, и не находится на фронте.



Как выяснили оппозиционные РосСМИ, 22-летний сын Шойгу занимается музыкальной карьерой и выпускает "ванильные" песни про любовь и обман под псевдонимом Sheba Singer. Заниматься творчеством юноша начал накануне российского вторжения в Украину.



Отметим, что за четыре дня до мобилизации сын Шойгу сбежал из России в Турцию. А недавно 22-летний сын Сергея Шойгу выпустил новый клип на английском языке.



Сын Шойгу носит красные шубы, голубые костюмы и не пренебрегает украшениями в виде бус и цветных браслетов.

