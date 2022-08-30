



Вне конкуренции: почему итальянскую обувь так любят во всем мире?

Уже долгие десятилетия итальянская обувь сохраняет свои лидерские позиции. Надпись «Made in Italy» является чем-то вроде интернационального знака качества.



Почему так происходит? Все просто и сложно одновременно – итальянская обувь очень красивая, не выходит из моды минимум несколько сезонов, а ее колодка доведена до идеала.







Что такое «итальянская колодка»?



Комфорт в носке – предмет особой гордости итальянских обувщиков. В конструировании для них нет мелочей. Важно все. Конструкция колодки всегда продумана самым тщательным образом, ведь удобная колодка – это основа основ. Модельерам-конструкторам, которые создают новые модели, необходимо разбираться не только в тенденциях моды, но и в анатомии человеческой стопы. Разумеется, понятно, все мы разные, и стопы у нас тоже разные, однако существуют типоразмеры, на которые и ориентируются производители – стандартный, на узкую ногу и на широкую ногу. Но и здесь существует масса вариаций и тонкостей. В зависимости от модели, необходимо точно просчитать подъем, ширину носка, супинатор, рассчитать нагрузку на стопу в состоянии покоя и при ходьбе.



Комфортная колодка должна плотно прилегать к ноге и не вызывать трения, надежно фиксировать пятку, быть устойчивой и одновременно легкой, подошва должна быть гибкой и эластичной. Кожа, из которой выполнена обувь, должна быть самого высокого качества и не терять форму со временем. Весть этот сложный процесс отточен в Италии до совершенства.







Все дело в опыте



Почти за каждым итальянским обувным брендом стоит рассказ о семье умелых сапожников, которые долгие годы оттачивали мастерство и зарабатывали славу себе и стране. О тонкостях производства и ведения бизнеса дети узнавали от отцов и потом в обстановке строгой секретности выдавали эти знания своим детям. Так продолжалось сотни лет. Тайны ремесла хранились поколениями. Многие из них не раскрываются по сей день, а на производствах все самые сложные операции до сих пор делаются вручную. И даже если в итоге пару собирает машина – доводят обувь до совершенства все равно авторитетные искусники, которым нет равных.







Возможно, вы удивитесь, но в самой Италии полностью отшивают не так много обуви – всего около 2% мирового оборота. Марки, рассчитывающие на широкую аудиторию, переносят часть производства в другие страны. Но действительно люксовые модели рождаются на тех самых итальянских семейных фабриках, сделавших себе имя на обуви высочайшего класса. Их продукт больше напоминает произведение искусства и по определению не может быть массовым.







В Израиль такая обувь попадает с коллекциями Lafayette Italy, который работает только с локальными производителями, создающими обувь исключительно в Италии. Причем каждое сотрудничество подразумевает эксклюзивность поставок. То есть найти все модели можно только в бутиках Lafayette Italy и только в нескольких экземплярах – обычно в 8-10. Часть поставщиков, кстати, учитывают потребности израильского рынка и создают некоторые модели только для Израиля.







Филиалы сети Lafayette Italy находятся в Иерусалиме, на бульваре Мамила, в Тель-Авиве на ул. Ибн-Гвироль, 71 (в торговом центре «Ган а-Ир»), в Рамат-Гане, в ТЦ «Аялон», в Рамат-Авиве на ул. Абба Ахимеир 17 ( Шустер центр), в Ришон ле-Ционе в ТЦ «Захав», в Нетании, в ТЦ «Ир Ямим» и в ТЦ Гранд Каньон на Симха Голан, 54 в Хайфе, в Центре Панорама на бульваре А-Неси, 109, в ТЦ «Бейт Ятир» на ул. Вайцман, 42 в Кфар-Сабе, в ТЦ «Кирьон» в Кирьят-Бялике.

Также обувь, сумки и аксессуары Lafayette Italy можно заказать с бесплатной доставкой в интернет-бутике бренда: http://www.lfyt.co.il/



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Фотографии - Рон Кедми



*На правах рекламы