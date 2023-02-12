



Вместо валентинки: что подарить на День Влюбленных

Плюшевые мишки с сердечками уже заполнили магазины и пришло время определиться с подарком любимой в этот самый романтичный день в году. В преддверии самого праздника мы собрали идеи подарков, которые обрадуют любую женщину.



О любви можно не только говорить, но и тонко намекать. На языке кружев, цвета и чувственности. Комплект нижнего белья или шикарный пеньюар порадуют каждую женщину, ведь красивое белье – это всегда желанный сюрприз. Причем, как правило, для двоих. В день любви такой подарок, как никогда, кстати, нет сомнений, что он станет залогом романтичного и чувственного вечера.







Посмотреть коллекцию Jack Kuba и заказать можно на сайте https://jack-kuba.co.il/



***

Хорошая уходовая косметика была и остается желанным и всегда необходимым презентом, ведь красоту можно совершенствовать бесконечно. Воспользуйтесь моментом и порадуйте любимых эффективными средствами SeboCalm, тем самым вы продемонстрируете заботу о своей избраннице, ведь бренд предлагает косметику, подходящую для чувствительной кожи, разработанную специально для израильского климата.





Приобрести косметические средства SeboCalm с доставкой на дом можно на сайте https://www.sebocalm.co.il/



***

Красивая одежда – прекрасный способ проявить свою любовь и привязанность. Модные подарки для ценительниц элегантности и эстетики ищите в магазинах Crazy Line. Здесь найдутся и классические базовые вещи, и самые трендовые. В сети как раз появилась новая коллекция с обилием образов для женственных и нежных, свободных и легких на подъем, строгих и элегантных – именно таких, какими хочется видеть своих возлюбленных.







Ознакомиться с коллекцией вы можете на сайте https://www.crazyline.com/



***

Да простят нас мужчины, но иногда лучшая пара для женщины – пара красивой обуви. Шикарные стильные полусапожки или изящные блестящие лодочки любое трепетное сердце заставят биться чаще. За обувью, которая впечатлит, отправляйтесь в магазины Lafayette Italy, чьи коллекции составляют итальянские бренды класса люкс. А все мы знаем, что в Италии обувное производство возведено в ранг искусства.







Коллекция Lafayette Italy в интернет-бутике бренда: http://www.lfyt.co.il/

