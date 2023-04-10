



Вместе с самыми большими звездами мира: Галь Гадот покоряет очередную вершину

Галь Гадот входит в клуб звезд, имеющих 100 миллионов подписчиков в Instagram. Гадот - самая популярная израильтянка, а также входит в список сорока лучших актрис в мире.



Перед ней по количеству фолловеров стоят такие суперзвезды, как Селена Гомес, Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Бейонсе, Зендая, Дженнифер Лопес, Майли Сайрус, Рианна, Билли Айлиш и сестры Кардашьян.



В мире, измеряемом количеством подписчиков и лайков, это почетное достижение, но и удивительное в свете того факта, что в Instagram Гадот нет необычного контента или контента, привлекающего особое внимание.

