



Власти РФ ищут в ОАЭ имущество арестованной блогерши-миллирдерши

Российские власти пытаются найти в Объединенных Арабских Эмиратах имущество отправленной под домашний арест российской блогерши-миллиардерши Елены Блиновской.



Об этом сообщает ТАСС.



По данным издания, правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества Блиновской.



Уточняется, что имущество может быть арестовано и пойти в счет погашения ущерба.



Напомним, в отношении Блиновской возбуждено уголовное дело. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей за 2019-2021 годы.