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Власти РФ ищут в ОАЭ имущество арестованной блогерши-миллирдерши
29.04.2023 18:44 Алина Груднева

Власти РФ ищут в ОАЭ имущество арестованной блогерши-миллирдерши

Российские власти пытаются найти в Объединенных Арабских Эмиратах имущество отправленной под домашний арест российской блогерши-миллиардерши Елены Блиновской.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества Блиновской.

Уточняется, что имущество может быть арестовано и пойти в счет погашения ущерба.

Напомним, в отношении Блиновской возбуждено уголовное дело. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей за 2019-2021 годы.

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