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Власти Нью-Йорка запретили TikTok на муниципальных устройствах
17.08.2023 16:05 Ирина Демьянова

Власти Нью-Йорка запретили TikTok на муниципальных устройствах

Город Нью-Йорк запретил своим работникам использовать приложение TikTok  на муниципальных устройствах из-за рисков для личных данных.

Oб этом пишет агентство Reuters.

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, TikTok  " представляет опасность для городских технических сетей".

Все службы Нью-Йорка должны удалить приложение в течение 30 дней и муниципальные сотрудники потеряют к нему доступ с рабочих устройств в течение месяца. Добавим, что штат Нью-Йорк ранее уже запретил TikTok  на устройствах своих сотрудников.

В то же время в TikTok  заявили, что "не делились и не будут делать этого в будущем, данным пользователей в США с правительством Китая".
 

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