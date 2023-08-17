



Власти Нью-Йорка запретили TikTok на муниципальных устройствах

Город Нью-Йорк запретил своим работникам использовать приложение TikTok на муниципальных устройствах из-за рисков для личных данных.



Oб этом пишет агентство Reuters.



По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, TikTok " представляет опасность для городских технических сетей".



Все службы Нью-Йорка должны удалить приложение в течение 30 дней и муниципальные сотрудники потеряют к нему доступ с рабочих устройств в течение месяца. Добавим, что штат Нью-Йорк ранее уже запретил TikTok на устройствах своих сотрудников.



В то же время в TikTok заявили, что "не делились и не будут делать этого в будущем, данным пользователей в США с правительством Китая".

