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Власти Казахстана вводят полный запрет на вейпы
29.07.2023 21:14 Наталья Богинская

Власти Казахстана вводят полный запрет на вейпы

Правительство Казахстана полностью запретит электронные сигареты, жидкости и ароматизаторы к ним, заявила член фракции партии “Республика” Нургуль Тау.

“Я предложила полный запрет на продажу вейпов. Борьба за здоровье и судьбу детей принесла свои плоды: вчера почти единогласно (12 против 2) члены межведомственной комиссии проголосовали за введение полного запрета на продажу, ввоз, вывоз и производство вейпов”, – сказала она в ходе внеочередного съезда партии.

Как отмечает депутат, за последние два года оборот вейпов в Казахстане вырос в 300 раз, а их использование детьми и подростками значительно увеличилось.

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