



Власти Казахстана вводят полный запрет на вейпы

Правительство Казахстана полностью запретит электронные сигареты, жидкости и ароматизаторы к ним, заявила член фракции партии “Республика” Нургуль Тау.



“Я предложила полный запрет на продажу вейпов. Борьба за здоровье и судьбу детей принесла свои плоды: вчера почти единогласно (12 против 2) члены межведомственной комиссии проголосовали за введение полного запрета на продажу, ввоз, вывоз и производство вейпов”, – сказала она в ходе внеочередного съезда партии.



Как отмечает депутат, за последние два года оборот вейпов в Казахстане вырос в 300 раз, а их использование детьми и подростками значительно увеличилось.