



Владелец фабрики съел собственное мыло, чтобы доказать его натуральность

В Китае владелец крупной компании по производству чистящих средств Hongwei был поднят на смех, укусив на презентации мыло, чтобы доказать, что оно является натуральным.



Видео моментально стало вирусным в социальных сетях.



По словам владельца компании, мыло не содержит сточных вод и добавок вроде талька или отбеливающего агента диоксида титана. В нем есть лишь щелочь, чистая вода и коровий либо овечий жир, а также молоко.



"Здесь нет никаких вредных веществ. У него вкус коровьего и овечьего жира и молока. Побочных эффектов нет. Когда он попадает в ваше тело, он расщепляет жир и масло", - сказал он, для убедительности откусив кусок мыла и запив его водой.