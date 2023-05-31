



Владельцы Tesla месяцами ждут очереди в гараж

Два года назад Бен Бибас с большим волнением наконец-то купил автомобиль своей мечты - Tesla. Но три месяца назад машина попала в небольшую аварию, и с тех пор Бен ждет запчастей. Тем временем машина все еще стоит в гараже, и Бен остался разочарован.



"Мне сказали, что ждать придется почти 4-5 месяцев", - говорит он. "Мы говорим здесь не о чипах, умных или сложных деталях, а о довольно простых механических запчастях. Я купил машину за более чем 200 000 шекелей, а сейчас мы ждем простую трубу. Сердце разрывается. Я в шоке, что мы дошли до такой ситуации от компании, которая себя уважает".



В авторизованных гаражах Tesla очередь на обслуживание автомобиля составляет около трех месяцев, и в течение этого времени автомобиль на замену не предоставляется. Другая причина длительного ожидания заключается в том, что некоторые страховые компании не предоставляют автомобили на замену до того, как автомобиль поступит в гараж, что может занять много времени из-за нагрузки на гаражи.



Моше Штайн также столкнулся с подобной проблемой. В какой-то момент он просто сдался и попытался достать запчасти самостоятельно. "К сожалению, в конце января я попал в аварию, и мне пришлось самому доставать запчасти. Когда запчасти прибыли, мне пришлось своими руками доставить их из гаража Tesla в мой гараж. В моем гараже выяснилось, что присланные детали были неправильными, поэтому мне пришлось ждать еще две или три недели. Tesla заявила, что я смогу связаться с ними только через два месяца, то есть я даже не смог назначить дату обслуживания. Автомобиль очень удачный, но они просто не готовы к тому количеству машин, которое есть в Израиле".



Йосси Скорник, председатель отдела запчастей в Торговой палате, призвал Министерство транспорта вмешаться от имени владельцев Tesla: "Министерству транспорта пора решить этот вопрос и убедиться, что они предоставляют такой же уровень сервиса, запчастей и обслуживания, как и все остальные импортеры автомобилей".



Компания Tesla в ответ заявила: "Абсолютное большинство запасных частей поступает в течение 7 рабочих дней, а остальные - в течение 45 рабочих дней, это связано с глобальным дефицитом запасных частей и в соответствии с правилами, используемыми в Израиле".