Владельцы iPhone 14 и iPhone 14 Pro жалуются на быстрое снижение работоспособности аккумулятора смартфона. О нарастающем недовольстве сообщило издание The Verge после того, как пользователь AppleTrack Сэм Коль на своей странице в Twitter написал, что емкость аккумулятора его iPhone 14 Pro упала до 90% за менее чем год использования.



Это снижение произошло значительно быстрее, чем в предыдущих моделях iPhone, которыми он пользовался. В подтверждение своих слов Коль опубликовал видео, демонстрирующее этот дефект, и усомнился в эффективности этой модели с учетом ее стоимость в 999 долларов.



I’ve had my iPhone 14 Pro for LESS than a year…this is actually unacceptable 😡 pic.twitter.com/rKkvW6Z60v