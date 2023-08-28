



Визит "Ленкома" в Израиль отменен

В Израиле отменили "Поминальную молитву" театра "Ленком'.



Как оказалось, театр активно поддерживает военные действия России против Украины. Андрей Леонов, играющий в "Поминальной молитве", где когда-то играл его отец, недавно отдал военным грузовой автомобиль, принадлежавший семье Леоновых.



Израильские активисты создали петицию с требованием отменить гастроли и добились своего.



"Театр “Ленком” (читай "Z-ком”) хочет играть спектакль “Поминальная молитва” (читай спекуляция на еврейской теме) на сцене театра Габима. Кощунство. Дорогие израильтяне со стажем, вы мне можете объяснить, что это такое? Габима не знает позиции театра? Продюсеры решили для себя, что деньги не пахнут (кровью)?", - заявлял актер А. Белый.



Этим летом в Израиле на фоне протестов активистов отменили концерты российской певицы Ольги Бузовой. Представители артистки объяснили срыв "несоблюдением технического райдера" и "некомпетентностью организаторов".