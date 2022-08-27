



Вишенка на торте: Киану Ривз пришел на свадьбу поклонников

Актер Киану Ривз порадовал своих поклонников тем, что пришел к ним на свадьбу.



Британская пара Джеймс и Никки Роаднайт праздновали свадьбу в отеле в Нортгемптоншире. Там же остановился и Киану Ривз.



Жених случайно встретил актера в баре и пригласил его на свадьбу.



"Мы не знали, будет он или нет, но было здорово, что мой муж поговорил с ним!", - рассказала невеста Никки изданию Newsweek.



Через час сотрудник отеля сообщил невесте об особом госте. Как оказалось, это был сам Киану Ривз, которого уже давно называют "самым хорошим парнем на земле".



Никки Роаднайт рассказала, что актер был дружелюбен и сделал несколько фотографий с молодоженами и гостями свадьбы. Также Киану Ривз поздравил пару со свадьбой.



"Мы большие фанаты. Я очень любила фильмы "Матрица" и действительно большие поклонники фильмов о Джоне Уике ! Это было так здорово. Свадьба в любом случае была идеальной, и у нас был самый волшебный день", - поделилась невеста.



