



Вирусное видео: Шакира показала детей от Пике в новом клипе

Певица Шакира выпустила новую песню Acróstico и эмоциональный клип на нее. В видео она снялась с сыновьями от своего бывшего Жерарда Пике. Ролик “разорвал” YouTube и набрал 21 миллион просмотров за два дня.



Через несколько месяцев после выхода вирусной песни об измене Жерарда Пике, Шакира представила новую. Ее релиз состоялся 15 мая и стал сюрпризом для поклонников, ведь в видео двое ее детей – 10-летний Милан и 8-летний Саша. В видео Шакира играет на фортепиано вместе с сыновьями от Жерарда Пике, Саша даже поет с ней в дуэте. Как выяснилось, дети сами захотели приобщиться к новой работе.



“В этом году Милан написал песни, заставившие меня плакать от эмоций, а Саша часами проводил за пианино, раскрывая свой голос. Они оба были со мной в студии, и, услышав эту песню, посвященную им, они попросили меня принять участие”, – призналась Шакира.



Певица добавила: "Нет ничего, что заставит меня чувствовать себя более полноценно, чем быть вашей матерью".



Примечательно, что новое видео Шакиры с сыновьями буквально разрывает YouTube. За двое суток на клипе уже более 21 миллиона просмотров.

Кстати, песней об изменнике Пике Шакире побила 14 мировых рекордов Гиннеса – от наибольшего количества прослушиваний на Spotify за 24 часа до самой популярной латиноамериканской песни за одну неделю.