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Вирусное видео: Пассажир на борту самолета показал шесть пальцев на ноге
04.09.2023 08:32 Евгения Маркова

Вирусное видео: Пассажир на борту самолета показал шесть пальцев на ноге

В видео TikTok, опубликованном @reverseosmosis360, пассажир смело продемонстрировал шесть пальцев на левой ноге. 

Видео быстро стало вирусным, набрав более 8 миллионов просмотров и получив около 14 000 реакций. Зрители были поражены и шокированы необычным зрелищем.

Хотя на рейсах действительно разрешено снимать обувь, стюардессы подчеркивают, как важно уважать других пассажиров и избегать действий, которые могут вызвать дискомфорт. Кроме того, существует рекомендация воздержаться от хождения босиком в самолетах из соображений гигиены.

@reverseosmosis369 Let it happen #fyp best #intro ♬ let it happen - luvs.audio

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