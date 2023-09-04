



Вирусное видео: Пассажир на борту самолета показал шесть пальцев на ноге

В видео TikTok, опубликованном @reverseosmosis360, пассажир смело продемонстрировал шесть пальцев на левой ноге.



Видео быстро стало вирусным, набрав более 8 миллионов просмотров и получив около 14 000 реакций. Зрители были поражены и шокированы необычным зрелищем.



Хотя на рейсах действительно разрешено снимать обувь, стюардессы подчеркивают, как важно уважать других пассажиров и избегать действий, которые могут вызвать дискомфорт. Кроме того, существует рекомендация воздержаться от хождения босиком в самолетах из соображений гигиены.